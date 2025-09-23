المركزية- صدر "تيار المستقبل" البيان الآتي: أصدر "تيار المستقبل" قراراً بتجميد عضوية السيدة آلاء أبو الذهب في التيار، كعضو في منسقية بعلبك ومسؤولة شؤون الاعلام فيها، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام الداخلي، بعد ما صدر عنها من كتابات وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والعامة بين عامي 2024 و2025، بحق أعضاء ومسؤولين في التيار، وتماديها في ذلك، وعدم احترامها لمبدأ التسلسل والتراتبية التنظيمية.

كما تقرر إحالة ملفها على أمين سر هيئة الاشراف والرقابة لإحالته على اللجنة المختصة في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 56 من النظام الداخلي.