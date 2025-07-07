Jul 7, 2025 4:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

توم برّاك عي حديث تلفزيوني عن اللقاء مع الرئيس بري: كان ممتعا.. نتفاوض مع متمرس بالعمل السياسي وعندما نتعامل مع محترف تصبح الأمور أسهل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o