Jul 14, 2025 9:58 PMClock
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توم برّاك: الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات

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