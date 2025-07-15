Jul 15, 2025 7:52 PMClock
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توم برّاك: الاشتباكات الأخيرة في السويداء مثيرة للقلق ونسعى للتوصّل إلى حل سلمي وشامل يشمل الدروز والعشائر البدوية والحكومة السورية والقوات الإسرائيلية

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