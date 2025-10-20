Oct 20, 2025 8:25 AMClock
توم براك: حزب الله قد يسعى لتأجيل انتخابات 2026 بحجة الحرب لتجنب خسارة نفوذه ما قد يفجر أزمة داخلية ويعيد مشهد احتجاجات 2019

