Jul 21, 2025 2:58 PMClock
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توم براك: إسرائيل تفضل سوريا مجزأة على دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد

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