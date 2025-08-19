يؤثّر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ويُتوقع ان ترتفع الحرارة قليلًا جبلًا خصوصًا بقاعًا منتصف الأسبوع.

ويليه ارتفاع محدود ساحلًا في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٩٠ سم يرتفع شمالًا وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء:

صيفيّ معتاد مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا

الخميس:

صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار في درجات الحرارة فتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا