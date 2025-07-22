المركزية - أقيم في جامعة سيدة اللويزة (NDU) حفل توقيع كتاب الدكتور فيليب سالم (عمر في الدفاع عن لبنان). كما أقيمت بعد التوقيع، ندوة حول (قانون جديد للأحزاب في لبنان) شارك فيها: أنطوان مسرّة، رزق زغيب، طوني عطالله ووليد صافي. أدار الندوة المحامي أمين بشير.

كلمة لرئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، حيث أكد أن الجامعة تصنع قياداتٍ ورجالاً وطنيين أقوياء وبارزين. وأكد أن جامعة سيدة اللويزة "هي مقلع للرجال" وهي تخرّج آلاف الطلاب الذين يصنعون مستقبلاً زاهرًا للبنان.

ورأى أن شخصية الدكتور فيليب سالم تحمل في جذورها "انتماء للوطن والقضية والإبداع". وان الندوة التي تستضيفها الجامعة حول (قانون جديد للأحزاب في لبنان) تجسّد واقع الحال في الجامعة التي تُجري انتخابات طلابية سنوية لاختيار الأفضل. لأن جامعتنا هي قيّمة على مستقبل لبنان، وهي شديدة الاهتمام بمصير المواطنين والذين اندفعوا مرارًا وراء الثورة على كل ما هو بالٍ ومتخلّف.

الدكتور فيليب سالم وجّه شكره للجامعة ورئيسها الدكتور بشارة الخوري، ورأى أن الجامعة تشدّد على الفكر اللبناني وتفتخر بسمو هذه القيادة الفكرية اللبنانية. وأكّد انه ليس مسموحًا قيام أحزاب لا تؤمن باستقلال لبنان وان تأخذ تمويلاً من الخارج. كما أكّد، إننا نفتخر في لبنان ودنيا الانتشار بلبناننا، وبالفكر اللبناني الذي يُنير دروب اللبنانيين في العالم.

ومهّد الدكتور أنطوان مسرّة للندوة، بكلمة قال فيها: ورد خلال اطلاق "حركة الاستقلال الثالث" في متحف سرسق سنة 2024، في مداخلة الدكتور فيليب سالم: "ضرورة المقاربة الفكرية العلمية للمؤسسات". وأضاف: يعني ذلك المقاربة الفكرية العلمية للمؤسسات الدستورية ولسلوكيات لبنانية في حياتنا العامة. تنطلق تاليًا "حركة الاستقلال الثالث" في الندوة حول الأحزاب من ثلاثة اعتبارات متكاملة:

1 - الفاعلية: ان فاعلية الديموقراطية مرتبطة بالأحزاب والقوى السياسية والتزام المواطنين في الحياة العامة.

2 – الاختيار: ان التجربة الحزبية اللبنانية التاريخية، المتراكمة منذ اعلان دولة لبنان الكبير في أول أيلول 1920، هي ريادية، لبنانيًا وعربيًا، بالرغم من بعض التشكيك والتعميم، استنادًا الى دراسات عديدة حول الأحزاب في لبنان، على مستوى عالمي ومقارن. تنطلق الندوة من رصدٍ لأبرز الإنتاج البحثي والتطبيقي المتراكم والذي ربما غاب عن ذاكرة اللبنانيين.

3 – توجهات مستقبلية: هدف الندوة، من خلال مشاركين مشهود لهم في الدراسات التطبيقية والمشاركة في الحياة العامة، الى استخلاص توجّهات في التصويب والرؤيا والعمل المستقبلي.

عقّب على المحاضرات كل من: الدكتور فيليب سالم، القاضي شكري صادر، ورئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان.