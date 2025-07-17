حرصاً على تحقيق الأهداف المثلى في المجال الصحي والإنساني، تم توقيع " بروتوكول " فيما بين مستشفى أوتيل ديو الجامعي وشبكته الاستشفائية، ممثلاً بمديره العام الأستاذ نسيب نصر، والمجلس الصحي الإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية ممثلاً برئيسة المجلس الصحي الإجتماعي الدكتورة اميلي الحايك. بحضور نائبا رئيس حزب الكتائب اللبنانية البروفيسور برنارد جرباقة و البروفيسور نبيل الحكيم و أمين عام الحزب الأستاذ سيرج داغر، وبحضور نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور الياس شلالا ورئيس ندوة الأطباء في الحزب و عضو مجلس النقابة البروفيسور هنري فاخوري.

يهدف هذا البروتوكول تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والإستشفائية للمرضى الذين بحاجة للطبابة والرعاية الصحية.