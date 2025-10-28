Oct 28, 2025 7:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

توقعات بتجاوز متوسط سعر الذهب السنوي في عام 2026 حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o