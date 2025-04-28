Apr 28, 2025 2:18 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

توضيح من مكتب تمام سلام عن صلاحيات محافظ بيروت التنفيذية

المركزية- صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام التوضيح  الاتي:
"في وسط ما يجري تكرارا تداوله اعلاميا حول الصلاحيات التنفيذية  لمحافظ مدينة بيروت، بان الرئيس صائب سلام هو الذي اعتمد ذلك خشية من منافسة رئيس البلدية السني له في الزعامة، فوجب التوضيح ان صلاحيات محافظ بيروت التنفيذية تم اقرارها بموجب مرسوم اشتراعي رقم ٥ تاريخ ١٩٥٢/١٠/٣١ وكان ذلك في زمن رئاسة خالد شهاب للحكومة وكميل شمعون رئيسا للجمهورية. فاقتضي  التصويب.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o