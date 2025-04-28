المركزية- صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام التوضيح الاتي:

"في وسط ما يجري تكرارا تداوله اعلاميا حول الصلاحيات التنفيذية لمحافظ مدينة بيروت، بان الرئيس صائب سلام هو الذي اعتمد ذلك خشية من منافسة رئيس البلدية السني له في الزعامة، فوجب التوضيح ان صلاحيات محافظ بيروت التنفيذية تم اقرارها بموجب مرسوم اشتراعي رقم ٥ تاريخ ١٩٥٢/١٠/٣١ وكان ذلك في زمن رئاسة خالد شهاب للحكومة وكميل شمعون رئيسا للجمهورية. فاقتضي التصويب.