Aug 15, 2025 12:02 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

توضيح من "الجماعة الإسلامية"

صدر عن "الجماعة الإسلامية" البيان الآتي: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أنّ قيادة الجماعة الإسلامية أبلغت المعنيين أنها تحترم حق الدولة في احتكار السلاح، وأنها ترفض تسليم سلاح "قوات الفجر. يهمّنا ان نوضح أنّ هذا الخبر محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، وأنّ موقف الجماعة عبّر عنه بيان المكتب السياسي الأخير، وأنّ ما ورد في الخبر هو تفسير خاص تبنّاه الموقع ووضع بين يدي الرأي العام، واقتضى التوضيح".
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o