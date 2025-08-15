صدر عن "الجماعة الإسلامية" البيان الآتي: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أنّ قيادة الجماعة الإسلامية أبلغت المعنيين أنها تحترم حق الدولة في احتكار السلاح، وأنها ترفض تسليم سلاح "قوات الفجر. يهمّنا ان نوضح أنّ هذا الخبر محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، وأنّ موقف الجماعة عبّر عنه بيان المكتب السياسي الأخير، وأنّ ما ورد في الخبر هو تفسير خاص تبنّاه الموقع ووضع بين يدي الرأي العام، واقتضى التوضيح".

