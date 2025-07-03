بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر انهيار مبنى في ضاحية يروت الجنوبية، أكدت اتحاد بلديات الضاحية أن التدمير كان مدروساً ومتعمداً.

وجاء في بيان توضيحي ما يلي: "يهم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن يوضح لأهلنا الكرام أن ما يتم تداوله بشأن بناية "القلعة" الواقعة على أوتستراد الشهيد القائد هادي نصر الله صحيح، حيث جرى تهديم المبنى بشكل متعمّد ومدروس اليوم، بعد الكشف عليه وقد تبين أنه معُرض للسقوط وذلك بعد تعرّضه لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدفه في وقتٍ سابق.

وقد تم إقفال المسلك الغربي للطريق المحاذي للبناية موقتا حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، إلى حين الانتهاء من الأعمال بشكلٍ كامل والتأكد من خلو الموقع من أي مخاطر.

نطمئن جميع المواطنين الكرام أن الجهات المختصة في الاتحاد بالتعاون مع الدفاع المدني والقوى الأمنية والجهات الفنية تعمل على متابعة الموضوع بكل دقة، وفق إجراءات السلامة العامة، ولا يوجد أي داعٍ للقلق".