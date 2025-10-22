المركزية - أشار رئيس بلدية جونية فيصل افرام إلى أن "البلدية تناشد الجهات المعنية كافة بانجاز سلة من التدابير المرعية الاجراء والسابقة لمرحلة الشروع باعمال توسعة "اتوستراد جونية" على غرار ازالة التعديات وتسوية اوضاع الابنية المخالفة".

وأكد افرام في حديث لصوت لبنان أن "اعمال توسعة اتوستراد بلدة جونية تستمر لمدة 30 شهرا وستأخذ سلة من الخطط البديلة كاعتماد مبدأ "المفرد والمزوج" لتخفيف عدد الاليات السيارة والحد من فوضى المؤسسات التجارية والاقتصادية المنتشرة على حدود الاتوستراد واعتماد النقل المشترك وغيرها الكثير من الاجراءات الضامنة لسهولة المرور".