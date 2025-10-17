المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب السابق نادر سكر وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء، قال النائب السابق سكر ان البحث تركز على ثلاثة مواضيع: الانتخابات النيابية وحصرية السلاح وخيار التفاوض على قاعدة الحفاظ على سيادة لبنان على كامل أراضيه. "وقد اكدت على ضرورة التفاف اللبنانيين حول مواقف الرئيس عون من هذه المواضيع الأساسية والمفصلية في تاريخ لبنان لاسيما وانه يدرك اين تكمن مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن" .

خمسة سفراء الى الخارج: ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون خمسة سفراء عينوا في الخارج بموجب التشكيلات الديبلوماسية التي تمت مؤخرا، وهم : علي المولى( الجزائر)، ميلاد نمور( تونس)، رحاب أبو زين(بلغاريا)، بشير عزام ( موسكو)، احمد سويدان ( طهران). وزود الرئيس عون السفراء بتوجيهاته مركزا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعينين فيها، والاهتمام بالجاليات اللبنانية والسهر على تلبية حاجاتها، ومواكبة الزيارات التي يقوم بها رسميون لبنانيون الى هذه الدول حتى تكون السفارات اللبنانية في الخارج على اطلاع على نتائج مثل هذه الزيارات.

وشكر السفراء الخمسة الرئيس عون على الثقة التي اولاهم إياها ومجلس الوزراء مؤكدين العمل على تعزيز الحضور الديبلوماسي اللبناني في الدول المعينين فيها وحماية مصالح اللبنانيين.

بطلة العالم في الــــ MMA: في المجال الرياضي، استقبل الرئيس عون امين سر الاتحاد اللبناني لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) ونائب رئيس الاتحاد الدولي وسام ابي نادر، وبطلة العالم في اللعبة سيلفي سماحة التي فازت باللقب في المبارات الدولية التي أقيمت في جورجيا بداية الشهر الجاري، ومدربها بطل العالم محمد فخر الدين، ووالدها فادي سماحة وخطيبها مجد مجاعص. وقد هنأ الرئيس عون البطلة سماحة على فوزها بقلب بطلة العالم في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مشيرا الى انها رفعت اسم لبنان عاليا، وهي مثل رياضيين لبنانيين آخرين فازوا في بطولات رياضية عالمية، تعكس صورة مشرقة عن لبنان وحضورا مميزا له في العالم، وتمنى لها التوفيق، كما هنأ مدربها محمد فخر الدين على البطولات التي نالها وآخرها بطولة العالم.

وشكرت سيلفي سماحة الرئيس عون على تهنئته لها مؤكدة استمرارها في ابراز وجه لبنان الجميل، كما عاهد امين سر الاتحاد وسام ابي نادر المحافظة على الإنجازات التي يحققها اللاعبون اللبنانيون في البطولات المحلية والدولية.

مدير عام وزارة الاقتصاد: وفي قصر بعبدا، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي شكر الرئيس عون على مواساته بوفاة والده، وعرض معه ما تقوم به الوزارة من نشاطات وما تتخذه من إجراءات لحماية المستهلك اللبناني.

وزير الطافة والمياه: وبعد الظهر، إستقبل رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها، وواقع قطاع الكهرباء.

وقد وضع الوزير صدي رئيس الجمهورية في أجواء ونتائج اللقاءات التي عقدها خلال زيارته الأخيرة الى الاردن والتي تناولت سبل التعاون والتواصل في قطاعي الكهرباء والغاز.

رئيس الإتحاد العمالي العام: كما استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد بشارة الأسمر، وكان اللقاء مناسبة عرض فيها رئيس الاتحاد للرئيس عون ابرز مطالب الطبقة العمالية، وآخر التطورات.

تصريح بشارة الاسمر: وبعد اللقاء أدلى السيد الاسمر بالتصريح الآتي الى الصحافيين: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس ووضعته في الاجواء السائدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة ان يسود القانون الواقع ما بين ثلاثية التمثيل. يجب أن يطبق القانون حرفياً في هذا الصندوق بما يتناسب مع حقوق العمال، عبر تعويضاتهم وطبابتهم واستشفائهم. فالقانون هو دائماً الحكم، ولذلك ندعو الى تطبيق القوانين بحذافيرها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."

أضاف: "كذلك طالبنا، كحركة عمالية، ان تتضمن الموازنة بنداً يشير الى زيادات ضرورية في القطاع العام، وخصوصاً للعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين. فلم تحصل اي زيادات في القطاع العام منذ العام 2019، والموظف في القطاع العام والعسكري والمتقاعد، يئنّ تحت هول هذه الازمة الاقتصادية الخانقة. لذلك من الضروري ان تتضمن الموازنة بنداً يشير الى زيادات ولو بحد معيّن، كي نعطي العامل في هذا القطاع كما العسكري، حقهما."

وختم بالقول: "ومن الضروري ان يكون هناك حوار جدي حول سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. وقد شكرنا الرئيس عون خلال اللقاء على اللجنة التي تألفت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعنى بقضية التقاعد في القطاعين العام والخاص وطالبنا أيضاً بتفعيل عمل هذه اللجنة."



