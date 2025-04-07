أفادت مصادر سياسية لـ “الجديد”، بأن “الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضرورة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق رئيس الجمهورية جوزاف عون مراحلها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأميركيون غير مهتمين في التفاصيل الإصلاحية سوى تلك المتعلقة بزيادة الضغط على “الحزب” وتضييق الخناق عليه”.

ومن جهتها، قالت مصادر الثنائي إن “التفاهم بين الرئيس عون وحزب الله قائم على 3 مبادئ وهي أن “المقاومة” ليست ميليشيا وملتزمة قرار وقف النار ومقاربة السلاح ضمن استراتيجية وطنية بعد انسحاب اسرائيل واسترداد الأسرى ووقف العدوان”.