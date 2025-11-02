2:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

توافق بين الإدارة الذاتية الكردية والكنائس على فتح المدارس الخاصة وفق المنهاج السوري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o