ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السراي الكبير، ومتابعة للاجتماعات السابقة، اجتماعا موسعا خصص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت، حضره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبد الله الحمصي، رئيس شعبة المرور العميد روبير رحال، قائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، رئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، ورئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" وسيم عماش، إلى جانب عدد من المعنيين بتطبيق الخطة.

وتقرر خلال الاجتماع، إلزام المجمعات التجارية والمصالح الاقتصادية والمجمعات السكنية الكبيرة، إضافة إلى المدارس والجامعات والمستشفيات، برمي النفايات بعد الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتنظيم عملية جمع النفايات في المدينة.

كما تقرر رفع عدد المستوعبات ونقاط تجميع النفايات، استنادا إلى دراسة أعدتها شركة "رامكو"، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز الجمع الرئيسية التي تشهد تكدسا متكررا للنفايات.

أما في ما يتعلق بأزمة السير في بيروت عموما، وفي محيط الجامعة الأميركية ومنطقة رأس بيروت خصوصا، فقد تقرر إنشاء مواقف جديدة للسيارات لتخفيف الضغط عن المنطقة، كما تقرر التشاور مع عدد من المدارس في المنطقة بشأن تعديل مواعيد دخول الطلاب وخروجهم، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة.