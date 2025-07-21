Jul 21, 2025 8:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تم إنشاء 25 مركز إيواء في مدينة بصر الحرير في محافظة درعا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o