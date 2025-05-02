المركزية - أعلن رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق تمديد مهلة قبول طلبات المرشحين، بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة، للإمتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥، وذلك من ٢ أيار لغاية ١٦ أيار ٢٠٢٥ ضمنًا.



ولفت إلى أنّ أي ملاحق ترد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة، لا تُقبل.

