May 2, 2025 10:47 AMClock
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تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥

المركزية - أعلن رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق تمديد مهلة قبول طلبات المرشحين، بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة، للإمتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥، وذلك من ٢ أيار لغاية ١٦ أيار ٢٠٢٥ ضمنًا.

ولفت إلى أنّ أي ملاحق ترد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة، لا تُقبل.
 

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