Jul 5, 2025 10:47 PMClock
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تمدد الحرائق يهدد غابات الفرنلق في ريف اللاذقية والرياح والتضاريس ومخلفات الحرب تصعب من إخمادها

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