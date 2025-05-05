May 5, 2025 10:23 AMClock
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تمام سلام للإمارتيين: أهلاً وسهلاً بكم في لبنان

قال الرئيس تمام سلام في تصريح: "بكلّ ترحيب وامتنان، نشيد بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بسفر مواطنيها إلى لبنان، هذا القرار الذي نراه خطوة مباركة تُعيد وصل ما انقطع وتُجدد أواصر الأخوة بين بلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة مبنية على المحبة والاحترام المتبادل".

أضاف:" ليس القرار مجرد إجراء إداري، بل رسالة واضحة بأن أبواب التلاقي والانفتاح لا تزال مشرّعة، وأن ثقة الأشقاء بأمن لبنان واستقراره آخذة في التجدّد. ونحن في لبنان نرحب بالأشقاء الإماراتيين بين أهلهم وفي وطنهم الثاني، بكل الحب والتقدير".

ختم:"نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التعاون، والاستثمار، والتبادل السياحي والثقافي، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. أهلاً وسهلاً بكم في لبنان، بلد الأرز والضيافة".

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