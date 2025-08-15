زار الامين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، هشام الطاهر، لبنان، بدعوة من نادي الشطرنج في رابطة قدامى مدرسة نوتردام فرير - فرن الشباك، والتقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه بالوزارة، ثم رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار ندّاف، في حضور رئيس رابطة القدامى المهندس بيار الخوري، ومسؤول لعبة الشطرنج في الرابطة الحكم الدولي إيلي خيرالله.

وتم خلال اللقاء الاتفاق ، على أن ينقل" تلفزيون لبنان" حصريًا فعاليات بطولة بيروت الدولية المفتوحة للشطرنج، المقررة في تشرين الأول المقبل، على أن يُعلن رسميًا عن الحدث في مؤتمر صحافي يحدد لاحقًا.

وتأتي زيارة الطاهر لبيروت في إطار متابعة التحضيرات لإطلاق البطولة، كما شهدت الزيارة، وبرعاية الوزير مرقص، توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس نادي رابطة قدامى الفرير - فرن الشباك، ونادي العين الإماراتي الذي يشغل الطاهر منصب الرئيس التنفيذي فيه.