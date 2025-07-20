Jul 20, 2025 5:48 PMClock
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تلفزيون سوريا: فصائل موالية للهجري تتقدم في عريقة والمجدل بريف السويداء الشمالي ومقاتلو العشائر يدفعون بتعزيزات عسكرية بعد تقدم الفصائل الموالية للهجري

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