Apr 2, 2025 10:19 PMClock
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تلفزيون سوريا: الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق بلدة كويا في حوض اليرموك غربي درعا

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