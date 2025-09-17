11:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تلفزيون سوريا: الانفجار الذي سمع صباح اليوم في ديرالزور ناتج عن تفجير ألغام في محيط المطار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o