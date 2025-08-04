أفاد المكتب الاعلامي لفوج اطفاء بيروت في بيان، "بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار الرابع من آب، الذي خلّف جراحًا عميقة في ذاكرة اللبنانيين"، بأن "وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت وأهالي الشهداء وقيادة الفوج وعدد من الضباط والرتباء والعناصر، قاموا بوضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء الفوج في ثكنة الكرنتينا، تكريماً لتضحياتهم الجليلة في سبيل الوطن. وقد تم تجديد العهد بالحفاظ على رسالة الفداء والتضحية".

وقال: "كما تمت إزاحة الستار عن النصب التذكاري الجديد الذي صمّمه ونفّذه النحّات اللبناني رودي رحمة، حيث يجسّد مشهداً إنسانياً مؤثراً يُظهر أحد رجال الإطفاء وهو يهبّ لنجدَة زميله الجريح، في صورة تختزل البطولة والشجاعة، والتفاني في أداء الواجب. إنها لحظة صامتة تختصر كل ما قدّمه شهداء فوج الإطفاء يوم انفجار 4 آب – لحظة مواجهة الموت بكرامة لإنقاذ الآخرين".

وختم: "هذا النصب لا يخلّد فقط من رحلوا، بل يروي قصة كل رجل إطفاء يواجه الخطر دون تردد، ويؤكد أن الروح الجماعية والأخوة في الميدان أقوى من كل دمار".