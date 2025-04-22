المركزية - يكرم "تلفزيون لبنان" الفنان الكبير الراحل أنطوان كرباج في حلقة استثنائية من برنامج "ألبوم الصالة" مع الاعلامي روبير فرنجية، من اخراج بسام خويري، تبث التاسعة والنصف مساء السبت المقبل. شارك فيها وزير الاعلام بول مرقص وضيوف من فنانين وكتاب ومنتجي: ناهي لحود، فيليب حتي، عاطف العلم، تقلا شمعون، طلال الدرجاني، منى طايع، فريد صباغ وكذلك نجل الفقيد وليد كرباج بالاضافة الى شهادات مصورة من المايسترو عبد الحليم كركلا - الكاتب انطوان غندور الى الفنانين عاصي الحلاني وجورج خباز والممثل موريس موصللي.

واعتبر الوزير مرقص في مداخلة ان "تحقيق خطة النهوض بتلفزيون لبنان وتعيين مجلس ادارة له من الكفاءات تكريم يسعد الفنان الكبير انطوان كرباج حيث يرقد اليوم".

⁠الحلقة التي تتضمن مجموعة من التقارير الارشيفية كرم فيها وزير الاعلام الفنان انطوان كرباج مسلّما نجله وليد درع "تلفزيون لبنان" التقديرية بمشاركة مدير البرامج هيثم كالوت وفريق عمل البرنامج وضيوف.

⁠يذكر أن ديكور الحلقة المميزة حيث صور كرباج أبرز أعماله لحظت ملصقات أهم مسرحياته مع الاخوين الرحباني وروميو لحود وانطوان غندور ويعقوب الشدراوي وسواهم.

اشارة الى ان ⁠الحلقة يعاد بثها الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد.