Jun 28, 2025 8:15 PMClock
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تقييم إسرائيلي: تم تدمير أجهزة الطرد المركزي بشكل فعال ومنشأة فوردو تعرضت لأضرار كبيرة

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