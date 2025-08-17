Aug 17, 2025 9:58 AMClock
أبرز الأحداث
تقديرات بمشاركة مليون إسرائيلي في أكبر احتجاج ضد توسيع الحرب وسموتريتش: المظاهرات ضارة وتخدم حماس وتدفن المختطفين وتدفع إسرائيل للاستسلام وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر

