تتوالى نتائج الفرز الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، كاشفةً عن تقدّم بارز للوائح المدعومة من “القوات اللبنانية” وتراجع ملحوظ للتيار الوطني الحر في عدد من المناطق. وفيما يلي أبرز النتائج حتى الساعة:

1. التعزانية – عاليه:

فوز اللائحة البلدية الكاملة المدعومة من “القوات اللبنانية”، برئاسة ربيع أبي منصور، في مواجهة لائحة “التيار الوطني الحر” برئاسة رئيس البلدية الحالي أنطوان أبي منصور.

فوز المختار جوزيف أبو منصور المدعوم من “القوات اللبنانية”.

2. وطى الجوز – كسروان:

فوز المختار شوقي أبي غانم، المرشح على لائحة رئيس البلدية الحالي جورج صفير، بعد نيله 303 أصوات.

خسارة المرشحة مايا شاهين بفارق 120 صوتاً.

3. عين الجديدة – عاليه:

فوز المختار متى متى المدعوم من “القوات اللبنانية”.

4. قرطبا – جبيل:

وفق نتائج أولية بعد فرز نحو 30% من الأصوات، تتقدّم لائحة “قرطبا بتستاهل” بفارق يقارب 80 صوتاً.

5. حارة حريك – بعبدا:

فوز لائحة “تجمع عائلات حارة حريك” الاختيارية بالكامل، والمدعومة من النائب آلان عون.

سقوط جميع مرشحي “التيار الوطني الحر”.

6. العاقورة – جبيل:

فوز كل من حكمت الهاشم، بطرس الهاشم، طلال بو يونس، وبولس ياغي في انتخابات المخترة.