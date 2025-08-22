8:58 AMClock
تقارير عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء اشتباكات تخللت اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي في السليمانية بإقليم كردستان العراق

