Apr 14, 2025 8:43 AMClock
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تقارير أوروبية: مساع في الاتحاد الأوروبي لتعزيز موقف كييف في ساحة المعركة وفي محادثات السلام مع روسيا

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