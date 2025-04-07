Apr 7, 2025 7:36 AMClock
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تقارير أميركية: "أبل" و"سامسونج" قد تتجهان لتعزيز التصنيع في الهند للتغلب على التعريفات الجمركية الأميركية

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