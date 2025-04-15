على مدار السنوات، تمكّن “حزب الله” من اختراق القارة الأوروبية، تارة عبر الاستفادة من الخدمات المصرفية للتهرّب من العقوبات، وطوراً عبر استغلال الأسواق وخطوط المواصلات لتأمين مواد أولية لأسلحته وتهريبها إلى لبنان، وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن شبكة تابعة للحزب في أوروبا عملت على تأمين قطع لإنتاج مسيّرات.

الصحيفة تنطلق في تحقيقها من توجيه القضاء الفرنسي اتهاماً لمشتبه به وحكم عليه بالسجن بتهمة “التآمر الإرهابي”، بعد شراء مكونات لطائرات بدون طيار في أوروبا وإرسالها إلى لبنان.

وبحسب “لو فيغارو”، تم تفكيك شبكة الدعم اللوجستي لـ”حزب الله”، والتي نشطت في إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بين صيف عام 2024 والأسبوع الماضي، وهي شبكة عملت على “شراء المعدات اللازمة لتصنيع الطائرات بدون طيار”، ولفتت إلى أن المعدات التي حصلت عليها الشبكة “كان من الممكن أن تصنع مئات الأجهزة، وربما يصل عددها إلى ألف جهاز”.

وبدأت عملية كشف هذه الشبكة في كاتالونيا صيف عام 2024، حينما رصد الحرس المدني عمليات شراء مشبوهة لكميات كبيرة من المواد والمكونات المستخدمة في تصنيع الطائرات بدون طيار، يقوم بها أفراد من أصل لبناني. وكان من المقرر شحن المنتجات التي تم شراؤها في إسبانيا إلى لبنان، وفق “لو فيغارو”.

ومن بين المعدات التي اشترتها شبكة الدعم اللوجستي لـ”حزب الله” أنظمة توجيه إلكترونية، ومراوح دفع، وعشرات محركات البنزين، وأكثر من مائتي محرك كهربائي، بالإضافة إلى أطنان من المنتجات المستخدمة في صناعة هياكل الطائرات والأجنحة وأجزاء الطائرات بدون طيار الأخرى.

ويُشتبه أيضاً في أن جزءاً من هذه المعدات تم استخدامها في الطائرات بدون طيار التي أطلقها “حزب الله” ضد إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وفق الصحيفة الفرنسية.

ويؤكد الأمر الذي أصدره القاضي الإسباني أن مشتبهاً به، وهو من الجنسية اللبنانية، يتعاون مع “حزب الله” من خلال شراء “مواد يمكن تحويلها إلى أسلحة حرب ويمكن استخدامها ضد أهداف مدنية وعسكرية في إسرائيل وأوروبا”.

وبحسب ما تنقل الصحيفة عن مصدر فرنسي، لم تكن لدى هذه الشبكة “أي خطط إرهابية” في أوروبا. وهذا ما أكده القاضي الإسباني أيضاً، إذ ذكر أن “الوجهة النهائية” للمعدات “ستكون “حزب الله” في لبنان”.

وتم توقيف أشخاص ضمن الشبكة في ألمانيا وبريطانيا.

وكانت هذه المجموعة على وشك “البدء فوراً في شحن كمية هائلة من المكونات الأساسية لبناء طائرات بدون طيار عن طريق البحر إلى لبنان” وفق التحقيق نفسه.