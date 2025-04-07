المركزية - أعلن معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المشاريع، و الملتزمة تبوجيه المسار نحو نجاح المشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة معتمدة من NECHE، ومعروفة بالتزامها بالتميز الأكاديمي والابتكار في لبنان. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إنجازاً مهماً، حيث أصبحت جامعة سيّدة اللويزة شريكاً تدريبياً معتمداً لمعهد إدارة المشاريع، مما يعزز الرسالة المشتركة للجانبين في تمكين الجيل القادم من القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم في سوق العمل.

ويأتي تعاون معهد إدارة المشاريع مع جامعة سيّدة اللويزة عبر مركز التعلم مدى الحياة الخاص بها، حيث تعد جامعة سيّدة اللويزة جامعة عريقة تقدم تعليماً شاملاً وعالي الجودة يعزز التميز في التحصيل العلمي والتعلم مدى الحياة والمواطنة المستنيرة. وباعتبارها شريكاً تدريبياً معتمداً من معهد إدارة المشاريع، فإن جامعة سيّدة اللويزة مؤهلة لتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى موارد معهد إدارة المشاريع الشاملة، بما في ذلك شهادات عالمية قياسية، ومحتوى تدريب عالي الجودة، وبحوث، وفرص تواصل، مما يعزز الفرص التعليمية لدى الطلاب، ويدعم تطورهم المهني وتقدمهم الوظيفي. ويكتسب الطلاب الذين يستفيدون من برامج المعهد ميزة تنافسية في مجال الأعمال، مُزودين بأحدث الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "باعتبارنا معهد متخصص في إدارة المشاريع، فنحن ملتزمون بتزويد الجيل القادم بالأدوات والمعرفة والذهنية اللازمة لتحقيق النجاح في عالم دائم التغير. وتسهم هذه الشراكة مع جامعة سيّدة اللويزة في تعزيز جهودنا الرامية إلى ربط الأوساط الأكاديمية بقطاع العمل، مما يضمن حصول الطلاب على المهارات العملية التي تحفزهم على الابتكار وحل المشاكل والاستعداد المهني. ومن خلال تنسيق التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية، فإننا لا نسهم في تشكيل المسارات المهنية فحسب، بل نعزز من فرص التوظيف وتمكين قادة المستقبل الذين سيلعبون دوراً محورياً في استمرار التقدم والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جانبه، قال الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة سيّدة اللويزة: "بالرغم من مروره بعقود من الصراع وعدم الاستقرار، يُمثل القطاع التعليمي اللبناني منارة للتميز في العالم العربي، إذ أنه يُعرف بجودته العالية و بتوافقه مع المعايير الأكاديمية الدقيقة والتزامه الراسخ بالتعليم والتطوير المهني. نحن سعداء بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في إطار جهودنا المتواصلة لغرس ثقافة التميز بين أبنائنا الطلاب، وتخريج عقول مبدعة ومتخصصين ماهرين، شاهدين على روح الوطن الراسخة".

ولا يقتصر التزام الدولة بالتعليم على نقل المعرفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تشكيل الأجيال القادمة لتصبح قادرة على التفكير النقدي، والقيادة بشجاعة، وتحقيق التغيير الدائم.

لمزيد من المعلومات حول معهد إدارة المشاريع وبرنامج "شريك التدريب المعتمد"، يرجى زيارة: http://PMI ATP Program .

