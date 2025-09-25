أعلنت الشركة العامة للصحافة والنشر ومقرها بيروت الناشرة لصحيفتي لوريان لوجور ولوريان توداي في بيان، "تعيين ريما عبد الملك في منصب المديرة التنفيذية لصحيفة لوريان لوجور اعتبارا من 10 تشرين الثاني المقبل".

واشار البيان الى ان "لوريان لوجور، إحتفلت بمرور مئة عام على تأسيسها، قرن من الاستقلال وحرية الكلمة والصرامة المهنية، وتعود استمراريتها بالدرجة الأولى إلى هيئة تحرير متجددة باستمرار، منخرطة كليا في التحول الرقمي من دون التفريط برسالتها".

اضاف: "وبما أنها صحيفة مستقلة كليا عن أي تمويل سياسي أو رسمي، مدعومة من مساهمين يحترمون استقلاليتها التحريرية، فإنها تجسد صوتا فريدا في المشهد الإعلامي العربي، حاملة رؤية حرة ومتعددة للبنان في حوار دائم مع مغتربيه، منطلقة من مبادئ إنسانية رافضة لكل أشكال التعصب ومدافعة عن دولة القانون والتنوع الثقافي والديني والنزاهة والشفافية وحرية التعبير".

واوضح البيان ان "وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة اللبنانية الفرنسية ريما عبد الملك جعلت من هذه القيم خطا ناظما لمسيرتها المهنية، سواء في العمل الإنساني، أو الديبلوماسي والسياسات الثقافية، من بلدية باريس إلى قصر الإليزيه، مرورا بنيو يورك ومخيمات اللاجئين حول العالم. وستتولى مهمة إطلاق مرحلة جديدة من تطور لوريان لوجور، استنادا إلى إرث من مئة عام من الصمود في وجه أزمات المنطقة وتوسيع حضورها الدولي وتنويع محتواها التحريري والابتكار الرقمي والانفتاح على جماهير جديدة، مع البقاء وفية لقيمها التأسيسية".

دو فريج

واعتبرت رئيسة مجلس إدارة مجموعة "لوريان لوجور" نايلة دو فريج، أن عبد الملك "ستضخ دينامية جديدة لتوسيع نطاق الصحيفة وتكييف نموذجها الاقتصادي مع تحديات القطاع وتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي"، وقالت: "إن شخصيتها الحازمة والحساسة ووفاءها لقناعاتها ودفاعها الدائم عن حرية الصحافة ودعمها للمجتمع المدني في لبنان، كلها عوامل تجعل منها قائدة مثالية. إن خبرتها الدولية، وكفاياتها الاستراتيجية والعملية وارتباطها العميق بلبنان وتنوع مغتربيه، تمثل عناصر أساسية لترسيخ مستقبل لوريان لوجور على رأس فريق ملتزم".

عبد الملك

بدورها، قالت عبد الملك: "في عالم تعصف به الازمات، لا شيء اليوم أهم من قضية الإعلام. فالدفاع عنها معركة ديموقراطية وشرط أساسي للحرية والعدالة والثقة".

اضافت: "في الأزمات الجيوسياسية والتضليل الإعلامي واستقطاب الرأي العام، تلعب لوريان لوجور دورا محوريا في تغذية نقاش حر ومستنير. ويشرفني أن أضع طاقتي في خدمة فصل جديد من تاريخها، من أجل تعزيز استقلاليتها وتوسيع تأثيرها وتوطيد الرابط الحيوي بين لبنان وكل من يؤمن بمستقبل هذا البلد أينما كان في العالم".

ثم شكرت دو فريج باسم مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للمجموعة منذ العام 2021 فؤاد خوري حلو، "على جهوده في تنمية جمهور الصحيفة والحفاظ على استقرارها المالي على رغم الأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان والمنطقة في السنوات الأخيرة".

حلو

بدوره قال حلو: "أغادر منصبي وأنا راض عن تمكني من قيادة لوريان لوجور إلى بر الأمان، على رغم الظروف الصعبة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وأود أن أعبر عن امتناني للمساهمين وأعضاء هيئة التحرير والإدارة، وقراء لوريان لوجور، هذه الصحيفة التي ستبقى في نظري رمزا قويا من رموز لبنان".