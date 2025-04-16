المركزية - أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما، دعت فيه “جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والفضائية لتغطية عملية الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري ابتداءً من تاريخ ٢٥/٥/٤ في جميع المراحل الانتخابية، التقدم بالطلبات إلى وزارة الداخلية والبلديات من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من كل أسبوع خلال فترة العمل الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء في ٢٥/٤/٢٢ ولغاية يوم الخميس في ٢٠٢٥/٥/١٥”.

المستندات المطلوبة:

– كتاب من المؤسسة الإعلامية يستخدم فيه أسماء الأشخاص المسؤولين عن التغطية الإعلامية خلال

وصفة الانتخابات تكليفهم مراسل، مصور …)

-صورة شمسية عدد ٢ لكل شخص

– صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج فردي لكل شخص

-صورة عن البطاقة الإعلامية الصادرة عن المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها

– صورة عن البطاقة الصادرة عن وزارة الإعلام للمؤسسات الاعلامية الاجنبية.