ذكّرت وزارة الداخلية والبلديات، اليوم الخميس، بتعميم صدر في 12 نيسان الماضي، يتعلق بتحديد محيط مراكز الاقتراع استعدادًا للانتخابات البلدية والإختيارية المزمع إجراؤها في شهر أيار عام 2025.

يهدف التعميم إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن، وفقًا لما نص عليه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 الصادر بتاريخ 17 أيلول 2017 وتعديلاته.

وبموجب المادة 91 من القانون المذكور، أكدت الوزارة أن القوى المكلفة بالأمن ستتولى مسؤولية حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، مشددة على ضرورة منع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمن المنطقة المحيطة بمراكز الاقتراع.

كما أُكد على منع استخدام مكبرات الصوت، والموسيقى الصاخبة، والأعلام الحزبية، والمواكب السيارة.

التعميم يحدد محيط مركز الاقتراع بمسافة 50 مترًا عن مدخل المركز من جميع الاتجاهات على قارعة الطريق، وبالاعتماد على الواقع الميداني في بعض الحالات. كما يمنع دخول السيارات والآليات إلى محيط المركز من أي جهة كانت، باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيتم اتخاذ تدابير استثنائية بشأنهم من قبل القوى الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يُستثنى الفنيون الذين قد يُستدعون إلى مراكز الاقتراع لإصلاح أي أعطال طارئة.

فيما يتعلق بالنشاطات الانتخابية، ينص التعميم على منع أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل محيط مراكز الاقتراع، بما في ذلك استخدام مكبرات الصوت، والموسيقى الصاخبة، والأعلام الحزبية، والمواكب السيارة.

أيضًا، يُؤكد التعميم على إغلاق المكاتب الانتخابية الواقعة ضمن محيط مراكز الاقتراع اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية، ولغاية الساعة 18:00 من مساء يوم الإثنين.

تم إبلاغ التعميم إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، إضافة إلى المحافظين الذين تم تكليفهم بإبلاغ القائمقامين بشأن هذا التوجيه.

كما تم تزويد غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات والمكتب الإعلامي للتعميم على كافة وسائل الإعلام.

يأتي هذا التعميم في إطار حرص وزارة الداخلية على ضمان سير الانتخابات البلدية والإختيارية القادمة في بيئة منظمة وآمنة، وذلك بالتزامن مع استعدادات لبنان لاستحقاق انتخابي مهم في أيار المقبل.