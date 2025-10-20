Oct 20, 2025 3:58 PMClock
تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاريا حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على معالجة السير

