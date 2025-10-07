Oct 7, 2025 1:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تعطل شاحنة على الاوتوستراد الدولي محلة الفياضية صعودا باتجاه الجمهور وحركة المرور ناشطة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o