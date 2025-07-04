المركزية - اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان انه" عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)،
وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى)، تم تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الثلاثاء 8/7/2025 10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)
11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
11:00 القبالة خطي (خارج لبنان)
12:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)
بدلاً من:
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الإثنين 7/7/2025 10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)
11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
11:00 القبالة خطي (خارج لبنان)
12:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان) ".