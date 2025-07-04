Jul 4, 2025 2:15 PMClock
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تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض اختصاصات الكولوكيوم

المركزية - اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان انه" عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء)،

وعطفاً على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى)، تم  تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقررة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025 إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقاً لما يلي:

اليوم    التاريخ    الساعة    الاختصاص    نوع الامتحان    مركز إجراء الامتحانات
الثلاثاء    8/7/2025    10:00    العلاج الفيزيائي    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت 
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    
        11:00    العلاج الفيزيائي    شفهي (خارج لبنان)    
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        11:00    القبالة    خطي (خارج لبنان)    
        12:00    القبالة    شفهي (داخل وخارج لبنان)    

بدلاً من:

اليوم    التاريخ    الساعة    الاختصاص    نوع الامتحان    مركز إجراء الامتحانات
الإثنين    7/7/2025    10:00    العلاج الفيزيائي    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت 
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    
        11:00    العلاج الفيزيائي    شفهي (خارج لبنان)    
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        11:00    القبالة    خطي (خارج لبنان)    
        12:00    القبالة    شفهي (داخل وخارج لبنان)    ".

 

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