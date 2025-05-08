وقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد علي بو حمدان على إتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للاتحاد في بيروت في حضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور انطوان صفير ورئيس جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب وعدد من الضباط والشخصيات المصرفية الإقتصادية والادارية.

وألقى العميد بو حمدان كلمة أعرب فيها عن “سروره البالغ لوجودنا اليوم معًا في هذه المناسبة التي تجسد جو التعاون المترافق مع العهد الجديد الذي أولى أهمية كبرى للتواصل والتنسيق الاقليمي، لا سيما مع الدول العربية حيث تعتبر هذه المناسبة محطة مهمة ومشرقة في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية”.

ورأى أن “توقيع اتفاقية التعاون اليوم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتبجية في الجيش اللبناني واتحاد المصارف العربية ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل وتكامل في الأدوار واستثمار في المعرفة والبحث من أجل خدمة وطننا ومجتمعاتنا”.

وقال ان “مركزنا، بوصفه الذراع الفكري والاستشاري للجيش اللبناني، يضع نصب عينيه أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، خصوصًا تلك التي تلعب دورًا جوهريًا في الاقتصاد والتنمية، كاتحاد المصارف العربية. هذه الاتفاقية تفتح أمامنا آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات البحث، والتدريب، وتبادل الخبرات وتحليل التحديات المستجدة على المستويين الوطني والإقليمي”.

وأشار إلى أننا “ندرك تمامًا ان الأمن لم يعد مقتصرًا على المفهوم العسكري الضيق، بل بات يشمل اليوم الأمن الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهذه الجوانب مترابطة لا يمكن الفصل بينها. ومن هنا تأتي أهمية الشراكة التي نطمح من خلالها تقديم دراسات وأبحاث تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الاستقرار وترسيخ التنمية المستدامة”.

وتوجه العميد بو حمدان بالشكر والتقدير الى اتحاد المصارف العربية، قيادة وإدارة وفريق عمل على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة”، مؤكدًا “أننا في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية سنكون شركاء فاعلين ومخلصين، ملتزمين بتحقيق الاهداف التي سنضعها معًا”.

وختم: “أقول بكل ثقة، إن هذا التعاون هو بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ونأمل ان يشكل نموذجًا يحتذى في التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع المالي والمصرفي في عالمنا العربي”.

وتحدث الدكتور وسام فتوح موكدًا أن “مذكرة التفاهم بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني تهدف الى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والمعرفة في المجالات العلمية ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة، هذه المناسبة تحمل أبعادا رمزية وإستراتيجية، وتعكس عمق الثقة المتبادل بين المؤسستين وتؤسس لشراكة علمية بناءة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في مجالات استراتيجية ذات إهتمام مشترك”.

وقدم لمحة مختصرة عن إتحاد المصارف العربية قائلًا إنه “منظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، أسس عام 1974، واتخذ لبنان مقرًا رئيسيًا له، وهو مسجل على لائحة البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى دعم الروابط بين المؤسسات المالية الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقًا لمصالحها المشتركة، ويضم اليوم أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكًا مركزيًا عربيًا، تتمتع بصفة عضو مراقب، إضافة إلى جمعيات المصارف المحلية”.

ولفت الى انه “لطالما شكل الجيش اللبناني صمام أمان الوطن وهو المؤسسة الوطنية التي توحد اللبنانيين، وتجسد أسمى معاني الالتزام في الدفاع عن السيادة والوحدة والاستقرار”.

وأعلن انه “في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، الذي عرفناه قائدًا للجيش ورمزًا للدولة، تأتي هذه الاتفاقية لتترجم إرادة مشتركة في بناء جسور تعاون نوعي، يستند إلى المعرفة والتخطيط العلمي ويخدم المصالح العليا للبنان”.

وأكد فتوح أننا “في اتحاد المصارف العربية، نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمن والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة. ونرى في هذه الشراكة نموذجا يحتذى، يسهم في توسيع آفاق البحث، ويعزز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية في خدمة الوطن”.

في الختام، وجه فتوح “أسمى آيات التقدير والاعتزاز للمؤسسة العسكرية ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون على أمن الوطن وكرامته”. وقال: “حفظ الله لبنان، وحفظ جيشه الباسل، لتبقى راية الوطن عالية”.

وختاما، قدم العميد بو حمدان درعًا تكريمية الى الدكتور وسام فتوح. ثم كانت صورة تذكارية للمناسبة.