أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية أن هذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة.

وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه.

واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون.

كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها.

الجميل: من جانبه، لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية.

وقال: "اليوم وعلى بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ 6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لاظهار إصرارنا في هذا الموضوع لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الاخيرة ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا".

وأشار الى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب بجو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا:" تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس لذلك نريد عقد جلسة لاطلاع النواب على ما يحصل لابداء الرأي لانه مفصليّ بالنسبة للمرحلة القادمة".

وردًا على سؤال عن موقف الكتائب في حال المماطلة، قال:" لا أعتقد أن لاحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، لازلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لانه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الاولوية القصوى ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد".

وكان قد ذكّر رئيس الكتائب في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت في العام 2018 بإقتراح قانون يقضي بإلغاء الـ 6 نواب للمغتربين والابقاء على 128 نائبًا إلا أن هذا الاقتراح لم يتم وضعه على جدول أعمال أي جلسة أو لجنة فرعية ولا في إطار أي عمل تشريعي.

مضيفًا:" عندما اجتمعنا في اللجنة الفرعية لمناقشة الاصلاحات الانتخابية سألت عن سبب عدم إدراج القانون، فكان الجواب أنه يجب إعادة توقيعه وتقديمه وهنا أستغرب هذا الطلب لان من المفترض الابقاء على كل القوانين المقترحة لمناقشتها في اللجان وبالرغم من ذلك وقعته واعدت تقديمه، نحن على بعد سنة من الانتخابات بات من الضروري الاسراع بإقرار القانون، واليوم بتنا أمام اقتراح القانون المقدم من الكتائب غير الموجود في اللجان والقانون المعجل المكرر غير المدرج على جدول الاعمال".

وتابع:" وزير الداخلية مضطر اليوم بناء على القانون الحالي أن يصدر قرارات لها علاقة بكيفية الاقتراع للنواب الـ 6 في الخارج ولهذا السبب بات إلغاء هذه المادة معجّل".

وتوجه الجميّل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا:" من غير المقبول ان يبقى مجلس النواب غائبًا عن ملف حصرية السلاح، وأطالب بجلسة بحضور الحكومة للاطلاع على المستجدات ومتابعة الملف".

معوض: بدوره، اعتبر النائب ميشال معوّض، من مجلس النواب، أن “هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي”.

وأضاف: “أردنا تسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك “عجلة” لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة”.

كذلك، اعتبر معوض أن “ما حدث اليوم جريمة مزدوجة وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة

وتابع: “ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة ولا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ”قجّة””.