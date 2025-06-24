Jun 24, 2025 2:29 PMClock
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تصويت الاغتراب في مؤتمر صحافي لـ6 نواب غدا

المركزية- يعقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، هاغوب ترزيان، ابراهيم منيمنة وأديب عبد المسيح، غداً الأربعاء مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب عند الساعة 12,30 لإطلاع الرأي العام ولا سيّما الإغتراب اللبناني على مصير الإقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به والرامي إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات رقم 3017/44
 

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