Apr 6, 2025 6:08 PMClock
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تصاعد الدخان الأسود من خلف الجدار الفاصل بين كفركلا ومستوطنة المطلة نتيجة حريق أشعله جنود إسرائيليون

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