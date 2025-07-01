Jul 1, 2025 9:18 AMClock
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تصادم بين مركبتين على طريق عام عاريا الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

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