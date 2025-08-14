3:29 PMClock
تشهد أجواء مدينة بعلبك والجوار وصولا إلى تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، تحليقًا لمسيَّرات اسرائيلية على علو منخفض

