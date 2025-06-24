Jun 24, 2025 8:40 AMClock
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تسنيم: 9 قتلى في غارات إسرائيلية على مبان سكنية في محافظة جيلان شمالي إيران

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