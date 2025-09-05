9:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تسنيم عن مساعد وزير خارجية إيران: احتمال الحرب مع الكيان الاسرائيلي مرتفع جدا ونسعى لعدم جر المنطقة إلى حرب أخرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o